Lotus agevola la ricarica con Bosch e Mobilize

Lotus aumenta il supporto alla clientela delle sue vetture elettriche mediante due nuove partnership per la ricarica con Bosch e Mobilize Power Solutions. Nello specifico, sfruttando la rete di ricarica Bosch, i proprietari di una Lotus elettrica avranno accesso a oltre 600.000 stazioni di ricarica pubbliche in 30 paesi europei, tra cui Regno Unito, Germania e Francia. Il collegamento alle stazioni di ricarica sarà rapido con la Lotus Charging Card, così come sarà semplice ricevere tutte le informazioni del caso con l'app per smartphone di Lotus Cars, che consente di tenere traccia della cronologia di ricarica, di gestire i costi, e di monitorare, a distanza, lo stato della batteria del veicolo.

In seguito, Lotus continuerà a espandere la propria rete di ricarica nel Vecchio Contiente aggiungendo, nel corso del tempo, altri fornitori. Intanto il brand sta collaborando con Mobilize Power Solutions per rendere le abitazioni i principali luoghi di ricarica, offrendo un pacchetto che include la fornitura e l'installazione di una colonna di ricarica capace di sfruttare anche l'energia prodotta dai pannelli solari, a partire da un costo di 2.155 euro. "La mancanza di infrastrutture di ricarica continua ad essere uno dei più grandi ostacoli all'adozione dei veicoli elettrici - ha dichiarato Mike Johnstone, chief commercial officer presso Lotus group - dobbiamo rendere sempre più semplice possedere un veicolo elettrico, al fine di accelerare la transizione all'elettrico e la collaborazione tra le aziende è fondamentale per questo".



