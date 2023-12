Hyundai sigla un accordo per l'idrogeno

Hyundai, nel corso del vertice mondiale sul clima COP28, che si è svolto presso l'Expo di Dubai, ha firmato, insieme al ministero dell'ambiente della Corea del Sud, alla Korea water resources corp., al global green growth institute ed a SK E&S, un memorandum d'intesa a favore dello sviluppo dell'ecosistema globale dell'idrogeno. Si tratta di un accordo che ha, come obiettivi, quello di sostenere uno sviluppo dell'ecosistema globale dell'idrogeno in maniera rapida, e di rispondere ai cambiamenti climatici in modo più concreto mediante la condivisione di quanto è stato realizzato in Corea su questa tecnologia.

Proprio con questo intento, Hyundai e i suoi partner renderanno fruibile alla comunità internazionale casi di studio e consulenze per progetti basati sull'idrogeno. Una risorsa su cui Hyundai sta investendo molto, come rivela il processo di produzione "Waste-to-Hydrogen" che si basa sul riciclo delle risorse e produce idrogeno pulito mediante biogas derivato da rifiuti organici. Un processo già in uso in Corea del Sud dove gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti producono circa 500 Kg di idrogeno al giorno..

Con questo progetto, inoltre, che prevede lo sviluppo di mini-hub di produzione a livello regionale, si formeranno poli industriali basati sull'idrogeno, che favoriranno la diffusione di questa tecnologia fornendo idrogeno ecologico anche in regioni prive di risorse energetiche rinnovabili. In questo quadro, in virtù dell'accordo siglato, il ministero dell'ambiente metterà a disposizione progetti per la distribuzione di veicoli a idrogeno e la creazione di stazioni di ricarica; la Korea Water Resources Corporation condividerà casi di studio legati alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno per i trasporti utilizzando la produzione di energia idroelettrica; SK E&S fornirà progetti di produzione e utilizzo di idrogeno liquefatto per la pubblicazione di rapporti da parte di organizzazioni internazionali e contribuirà alla diffusione globale del modello di business; mentre GGGI pubblicherà un report dedicato all'analisi e alla valutazione degli esempi forniti.



