Per Mobilize il trasporto è smart e sostenibile con Bento

Si chiama Bento il veicolo pensato da Mobilize pensato per i professionisti alla ricerca di un veicolo per il trasporto merci che sia compatto e adatto alle città.

Il nuovo arrivato della famiglia Mobilize, che sarà disponibile nel corso del primo semestre 2024, è stato pensato per essere pratico e sicuro, per la consegna di beni e servizi nelle aree urbane e periurbane caratterizzate da crescenti esigenze in termini di rispetto dell'ambiente e gestione del traffico.

Progettato con il 50% di materiali riciclati (rispetto a una media del 15%), Bento è un micro-veicolo monoposto 100% elettrico, con autonomia di 140 chilometri e velocità massima di 80 km/h. Silenzioso e con zero emissioni alla guida, consente l'accesso alle zone a traffico limitato, mentre il cavo di ricarica, solidale al veicolo, è di Tipo standard (per uso domestico) o Tipo 2 (compatibile con le stazioni di ricarica pubbliche su strada, nelle aziende e nei parcheggi).

Bento è dotato di airbag, equipaggiamento raro per i quadricicli, e climatizzazione. L'abitacolo è chiuso da porte laterali in vetro, con apertura verticale per consentire agli utenti di uscire sempre dal lato giusto della strada e anche tra due auto parcheggiate.

Questo titpo di architettura è, inoltre, più sicura per pedoni e ciclisti, in quanto la porta non sporge sulla carreggiata o sul marciapiedi. Con un volume utile di 80 kg, Bento è dotato di cassone chiuso su cui vengono proposti vari allestimenti interni per rispondere alle esigenze degli operatori professionali dei servizi di prossimità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA