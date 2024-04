Hyundai Bayon Gpl è l'utile che punta al risparmio quotidiano

Un buon equilibrio tra comfort e risparmio quotitidiano, sono gli ingredienti della ricetta vincente di Hyundai Bayon nella sua versione a Gpl. Per testare le effettive capacità della media della casa coreana, ANSA Motori ha sottoposto a un lungo test la versione 1.2 Gpl Xline, che ha confermato in gran parte le aspettative. Il primo approccio, sul fronte degli esterni, è quello dell'impatto con la linea sicuramente originale, in particolare sulla parte posteriore che improvvisamente 'cade' verticalmente, protagonista di un coraggioso rimando a stili e carrozzerie d'altri tempi. Tanto originale nella linea, quanto moderna nell’abitacolo e generosa nella dotazione. Facile e sicura da guidare in ogni situazione anche grazie ad aiuti alla guida che sono tutt’altro che scontati per un'auto di questa categoria, non ha però nel suo Dna lo sprint. Il motore 1.2, con i suoi 84 CV (82 andando a Gpl) consente una guida fluida, nonostante la fisiologica pigrizia di un propulsore nato non certo per bruciare i semafori.

Piacevole anche il cambio manuale, corto e preciso. Un punto di forza di Hyundai Bayon, compresa quindi la versione Gpl della nostra prova, è l'abitabilità. Le porte si aprono quasi ad angolo retto, così da rendere agevole l’accesso all’abitacolo, dal canto suo comodo e spazioso in rapporto alle dimensioni esterne dell'auto (418 cm). La plancia della Hyundai Bayon ha uno stile originale, tra bocchette del climatizzatore inserite in una sorta di griglia orizzontale. Sebbene assemblate con cura, le plastiche sono tutte rigide e il display del sistema multimediale di 8 pollici pecca di tanto in tanto in reattività. Per la navigazione è necessario ricorrere ad Android Auto e Apple CarPlay. Il cruscotto è digitale, di 10,3’’, e di facile lettura.

Purtroppo indica solo il consumo e la quantità residua di benzina, mentre per sapere quanto Gpl rimane occorre guardare in basso a sinistra del volante, dove si trova il pulsante per passare dalla benzina al gas e viceversa. I led accesi su quest'ultimo indicano la maggior o minor quantità di Gpl disponibile. Non male lo spazio per i bagagli, anche se la bombola da 37,6 litri del Gpl, alloggiata nel vano che solitamente accoglie la ruota di scorta, riduce di 18 litri la capienza del baule, che a divano in uso è di 393 litri (1187 litri ribaltando gli schienali). Sul fronte dei consumi, poi, con un percorso urbano ed extraurbano a benzina, abbiamo percorso in media 16,9 km/l. Con il Gpl il valore si è attestato ad un più che buono 12,9. E il Gpl, si sa, costa poco.

