DS7 E-Tense: Suv plug-in in abito da sera

La DS7 con il restyling è diventata ancora più accattivante nella linea, mentre la variante ibrida plug-in, la E-Tense, come quella della nostra prova su strada, viene in proposta in 3 varianti di potenza. Per il test-drive di Ansa Motori abbiamo avuto a disposizione la versione con 300 CV, quella intermedia, abbinata alla trazione integrale.





L'estetica non aveva bisogno di un intervento importante, ma gli uomini del centro stile del brand hanno reso la DS7 più intrigante, come si evince dalle firme luminose diurne che si estendono verso il basso e dai gruppi ottici anteriori dotati, ognuno, di 33 LED. Questi sono sottili e giocano un contrasto evidente con l'ampia calandra che domina il frontale.

Particolari anche i fari posteriori, che offrono un disegno interno elegante e conferiscono carattere ad una vista posteriore che strizza l'occhio ai Suv coupé per via dei montanti inclinati. La fiancata, invece, con la linea di cintura alta e dalle nervature pronunciate all'altezza dei passaruota, si riallaccia al discorso stilistico dei portellone posteriore e del cofano anteriore, anch'essi con delle superfici lavorate che creano un senso di dinamismo. L'abitacolo è ampio ed offre un'abitabilità valida per 5 persone, con materiali e finiture che ne sottolineano la natura premium. Plancia e pannelli porta presentano rivestimenti soft-touch, mentre il tunnel centrale sfoggia tasti che richiamano la sfaccettatura dei diamanti, anche se cogliere rapidamente la funzione dedicata di ognuno è un'operazione che richiede un minimo di assuefazione. Il tasto per l'accensione è posizionato sopra lo schermo per l'infotainment, con quest'ultimo, grande 12,3 pollici, situato in posizione leggermente inferiore alla strumentazione. La risposta agli input del conducente per selezionare le varie voci è rapida, e ci sono anche dei tasti fisici per richiamare la schermata principale e per aprire rapidamente il menù del climatizzatore. Interessante la possibilità di conoscere la posizione delle colonnine di ricarica più vicine, tramite il navigatore, con tanto di informazione relativa alla fruibilità delle stesse. Ampia e con una grafica accattivante la strumentazione digitale, che cambia layout attraverso un tasto sulla razza sinistra del volante. Completano il quadro il piano per la ricarica ad induzione dello smartphone, l'ampio pozzetto situato sotto il bracciolo anteriore, ed un vano bagagli da 555 litri.

Al volante si distingue per il comfort di marcia enfatizzato sia dall'ottima insonorizzazione, che dall'assorbimento delle sospensioni. Queste però offrono anche il giusto supporto in curva, dove la DS7 offre una buona dinamica, frenata solamente dalla massa complessiva che impone di prestare una certa attenzione ai trasferimenti di carico. Con i 300 CV offerti dalla power unit ibrida plug-in, la spinta non manca mai e lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,9 secondi lo dimostra, così come la ripresa favorita dal cambio automatico ad 8 rapporti. Ma per muoversi in città per circa 50 km in modalità elettrica è consigliabile adottare una guida fluida. Una volta terminata la carica della batteria da 14,2 kWh, grazie al sistema ibrido si ottengono consumi nell'ordine dei 15 km/l di media, sempre se non si lasciano i cavalli a briglia sciolta. Per la ricarica completa da una wallbox da 7,4 kW occorrono 2 ore, mentre dalla presa domestica il tempo sale fino a 9 ore.

Per quanto riguarda gli aiuti alla guida, troviamo dei sistemi che presentano un ottimo funzionamento, come il cruise control adattivo ed il dispositivo che consente di rimanere in carreggiata, oltre al sistema che rileva lo stato d'attenzione del conducente. Consigliabile il Night Vision, che sfrutta la tecnologia ad infrarossi utilissima in condizioni di meteo avverso e su strade con scarsa illuminazione. Sul modello della nostra prova, inoltre, la sicurezza è incrementata dalla presenza della trazione integrale, che agisce tramite il motore elettrico situato al posteriore per attivare la trazione al retrotreno. Il prezzo della DS 7 E-Tense 300 4x4 Performance Line è di 58.000 euro, mentre la più potente versione da 360 CV, sempre con trazione integrale, ha costo che supera i 65.000 euro. Per chi si accontenta di 225 CV delle 4 ruote motrici, la DS 7 ibrida plug-in parte da poco più di 51.000 euro nella variante Bastille Business.



