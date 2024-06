Urso, il piano incentivi auto un successo, risorse mai viste

"In queste ore ha avuto un primo significativo successo il piano incentivi sull'ecobonus, soprattutto per quanto riguarda le auto elettriche che hanno visto in poche ore esaurirsi risorse mai prima viste per la loro consistenza, oltre 200 milioni di euro, ma anche per quanto riguarda le auto ibride e comunque sostenibili ecologicamente.

Io credo che questo piano incentivi auto, un piano Italia per le famiglie italiane sia particolarmente importante per quanto riguarda il miglioramento del parco auto circolante nel nostro Paese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Phigital sustainable expo.

Inoltre, continua il ministro, "stiamo lavorando per far aumentare la produzione e sostenere le imprese anche straniere che intendono realizzare nel nostro paese tecnologia green, batterie elettriche, bus e macchine elettriche e tutto quello che serve alla mobilità ecologicamente sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA