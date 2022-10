Acea apprezza riconoscimento valore combustibili alternativi

L'Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) ribadisce in una nota di aver accolto con favore il voto del Parlamento europeo sull'introduzione da parte dell'UE di nuove norme sulle infrastrutture di ricarica e di rifornimento. Nel pacchetto di leggi sul clima - denominato Fit for 55 - il Parlamento ha infatti approvato la proposta di regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi della Commissione europea.

Ciò introduce altri miglioramenti all'Afir, tra cui un aumento della potenza richiesta per i caricatori di veicoli leggeri e pesanti, un'erogazione più veloce delle stazioni di rifornimento di idrogeno e una maggiore trasparenza e convenienza per i consumatori. Tutti questi elementi - sottolinea Acea - vanno "accolti favorevolmente da parte dell'industria automobilistica in quanto passi nella giusta direzione". Al riguardo il direttore generale dell'Acea, Sigrid de Vries ha affermato che l'Associazione è "lieta che gli eurodeputati abbiano iniettato più ambizione in questo regolamento, aumentando gli obiettivi nazionali sia per i punti di ricarica che per le stazioni di rifornimento di idrogeno, rispetto alla proposta della Commissione".

Anche con questi obiettivi rafforzati, Afir - evidenzia il direttore generale dell'Acea - "fornirà solo una rete minima di infrastrutture, che dovrà essere integrata da iniziative del settore privato. I responsabili politici dell'Ue dovrebbero sostenere questo riducendo i rischi degli investimenti e accelerando le procedure di autorizzazione e pianificazione, anche per gli aggiornamenti della rete".

"I responsabili politici hanno già fissato un livello molto alto per l'industria automobilistica in tema di obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 di auto e furgoni - ha detto de Vries - Ora è fondamentale che il regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (Afir) corrisponda a questo livello di ambizione".

Acea ha invitato i Governi nazionali, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea a mantenere un forte Afir nei negoziati a tre. L'Acea ha anche avvertito che la definizione di obiettivi infrastrutturali specifici per i camion ora determinerebbe efficacemente le riduzioni di CO2 che sarebbero possibili in questo segmento entro la fine degli Anni '20. Ciò doveva essere preso in considerazione per l'imminente revisione del regolamento CO2 HDV.