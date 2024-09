Finito l'effetto incentivi, -13,4% il mercato dell'auto italiano

L'effetto incentivi è finito. Dopo la crescita del 15% di giugno e del 4,7% di luglio, nel mese di agosto sono state immatricolate in Italia 69.121 auto, il 13,4% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. Da inizio anno le auto vendute sono 1.080.447, in crescita del 3,8% sull'analogo periodo del 2023. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Forte calo per le immatricolazioni di Stellantis in Italia ad agosto: sono state 17.132, il 32,4% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato scende dal 31,8% al 24,8%.

Negli otto mesi il gruppo ha immatricolato 335.883, in calo del 2,1% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota in calo al 31% contro il 32,9%.

L'effetto incentivi, che aveva portato le immatricolazioni in Italia a crescere del 15% in giugno e del 4,7% in luglio, pare essersi completamente dissolto con un risultato che, rispetto ai livelli ante-crisi, cioè rispetto ad agosto 2019, accusa una contrazione di ben il 22,5%.

Il consuntivo dei primi otto mesi dell'anno presenta un calo del 18,5% sul 2019. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor.

"I livelli del 2019 - spiega - sembrano restare un miraggio per il mercato italiano e sono invece il primo obiettivo da superare. Le immatricolazioni nel 2019 erano infatti attestate su livelli non sufficienti per assicurare la regolare sostituzione delle auto più vecchie con la conseguenza di far crescere l'età media del parco circolante. Stupisce il fatto che resta ancora inutilizzato il 67,9% dello stanziamento per gli incentivi all'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 a 60 grammi al chilometro e soprattutto il 32,3% dello stanziamento per le auto a combustione interna (cioè per le auto tradizionali) con emissioni di CO2 da 61 a 135 grammi al chilometro, stanziamento che in precedenti campagne veniva bruciato in pochi giorni. Questa è la prova più lampante della crisi del mercato dell'auto, che sembra destinato a ristagnare (in Italia, ma anche nel resto dell'Unione Europea) su livelli mediamente inferiori di almeno il 20% rispetto al 2019". Quanto all'effetto degli incentivi sulle elettriche "la quota pari al 3,6% era salita all'8,3% per scendere nuovamente in luglio al 3,4% e al 3,7% in agosto. Livelli questi molto lontani da quelli medi dell'Unione Europea".

Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, i dati di agosto confermano "la situazione di grave difficoltà per il mercato dell'auto italiano penalizzato dai forti aumenti dei prezzi delle auto e da una transizione energetica che si rivela sempre più difficile. Magra consolazione è il fatto che difficoltà analoghe incontrano gli automobilisti degli altri paesi dell'Unione europea. E' del tutto evidente che occorre rivedere la politica per l'auto anche a livello di Unione europea".

"Agosto, soprattutto per effetto delle ferie estive, è sempre poco significativo per i volumi di immatricolazione. Infatti, il risultato negativo, tra l'altro conseguito per oltre la metà negli ultimi tre giorni nel mese appena conclusosi, porta il tasso di crescita annuo ad un nuovo ridimensionamento, con le vendite di Bev in sostanziale arretramento, dopo l'esaurimento degli incentivi Ecobonus nella fascia 0-20 g/km di CO2, e la transizione verso l'elettrico in evidente affanno, come si riscontra anche nel resto d'Europa". Lo afferma Massimo Artusi, il presidente di Federauto, la federazione dei concessionari auto.

"Ancora una volta è palese come senza adeguati stimoli da parte del governo, il mercato dell'elettrico è destinato a un sostanziale immobilismo piuttosto che a una crescita spontanea e costante nel tempo. Per questo, oltre alla definizione di nuovo schema di sostegno alla domanda di veicoli elettrici e a basse emissioni inquinanti, così come anticipato dal Mimit il mese scorso durante il Tavolo Automotive - osserva Artusi - resta centrale la revisione strutturale della fiscalità per le auto aziendali, un'azione di politica economica oramai non più procrastinabile che avrebbe effetti positivi sia sul lato ambientale che della sicurezza stradale, con una maggiore capacità di ringiovanimento del parco circolante. Inoltre l'auspicio è che la nuova Commissione europea possa davvero porre il settore automotive al centro di un dibattito condiviso superando la logica di una politica a senso unico che ha dimostrato finora tutti i suoi limiti e dando, invece, spazio anche alle riflessioni degli operatori della distribuzione che ogni giorno si confrontano con le imprese e i cittadini riuscendo a intercettarne e soddisfarne le necessità e desideri di mobilità. In gioco c'è la competitività di tante imprese".

Nel mese di agosto la quota delle vetture elettriche a batteria (Bev) si è attestata al 3,7%, in lieve recupero di 0,3 punti percentuali rispetto a luglio, mentre le ibride plug-in (Phev) retrocedono al 3,5%, per un totale di veicoli elettrici e ibridi plug-in (Ecv) al 7,2% (rispetto al 9,1% di agosto 2023). Lo sottolinea l'Unrae che ritiene urgente "che venga definita quanto prima la strategia del governo per accompagnare la transizione energetica del settore. Tra le priorità - spiega - è fondamentale che i 240 milioni di fondi residui degli incentivi 2024 vengano resi disponibili ben prima della fine dell'anno, per rifinanziare le dotazioni esaurite della fascia 0-20 g/Km di CO2".

Il presidente Michele Crisci ribadisce "la necessità di scelte cruciali per supportare la transizione energetica, a partire dal recupero di ulteriori 250 milioni di euro (parte del miliardo previsto per il 2025) sottratti dal Dl Coesione, l'eliminazione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/Km o, in alternativa, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/Km. Queste iniziative devono far parte di un più ampio piano strategico triennale per il 2025, 2026 e 2027". Inoltre, l'Unrae ribadisce, da tempo, la necessità di riformare il trattamento fiscale delle auto aziendali, rivedendo la detraibilità dell'Iva e la deducibilità dei costi in funzione delle emissioni di CO2, e riducendo il periodo di ammortamento a tre anni. Questo intervento, realizzabile attraverso i decreti attuativi della delega fiscale, è essenziale per rilanciare la competitività delle imprese italiane e accelerare il rinnovo del parco auto circolante, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza stradale. "Riteniamo fondamentale che vengano convocati al più presto i tavoli interministeriali dedicati alla fiscalità del settore automotive" conclude Crisci.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA