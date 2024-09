Il mercato delle moto in calo ad agosto, mese chiude a -2,5%

Dopo aver registrato a luglio una crescita dell'8,4%, il mercato di moto, scooter e ciclomotori ha segnato complessivamente una diminuzione del 2,5% ad agosto. Il mese chiude quindi con un lieve calo influenzato in particolare dai segni meno di scooter e ciclomotori, mentre si conferma la tenuta delle moto. È questo il quadro che emerge dai dati sulle immatricolazioni mensili diffuso in serata da Confindustria Ancma.

Nel dettaglio, il mercato delle due ruote rallenta ad agosto facendo segnare una flessione del 2,58%, pari a 17.853 veicoli messi sul mercato. Positivo l'andamento delle moto, che crescono del 2% e targano 7.491 mezzi. In calo, invece, gli scooter che perdono il 4,04% e immatricolano 9.362 veicoli. Flessione a doppia cifra per i ciclomotori, che calano del 18,43% e registrano 1.000 unità.

Nonostante il calo di agosto, il buono stato di salute del mercato delle due ruote a motore, sottolinea Ancma, è confermato dall'andamento annuale, che fa registrare una crescita del 5,39%, pari a 272.722 mezzi venduti. Nel dettaglio, sono ancora le moto a trainare le vendite con un incremento del 7,99% e 120.854 unità. Buona anche la tendenza degli scooter, che crescono comunque del 4,41%, corrispondenti a 139.109 veicoli venduti. Fanalino di coda, ancora una volta, i ciclomotori, che cedono il 6,35%, pari a 12.759 mezzi messi in strada.

Infine, per l'ottavo mese consecutivo, il mercato dei veicoli elettrici chiude in negativo con un calo, ad agosto, del 13,78% e 588 veicoli venduti. In questo ambito è discreto l'andamento degli scooter, che realizzano lo stesso risultato di agosto 2023 (368 veicoli), mentre resta in affanno il mercato dei ciclomotori che perde il 32,75% e fa registrare 191 unità.

L'anno segna complessivamente un -22,09% pari a 7.264 mezzi messi su strada.



