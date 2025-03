Show di Trump fra le Tesla di Musk, e ne compro una

Show di Donald Trump fra le Tesla parcheggiate alla Casa Bianca, esposte per consentire al presidente di scegliere quale acquistare. "La compro e pago con un assegno, non chiedo neanche lo sconto", ha scherzato Trump con accanto Elon Musk e suo figlio.



Ammettendo di non guidare da tempo - "ormai conosco solo la 'The Beast' presidenziale" -, il presidente si è detto affascinato dai veicoli di Tesla. "Sono un grande prodotto", ha commentato ricordando comunque di aver abolito l'obbligo per le auto elettriche di Joe Biden. "Io sono per la scelta, per dare opzioni" ai consumatori e per questo - ha spiegato - l'obbligo è stato cancellato. "Quando l'ho deciso mi aspettavo una chiamata di Elon, invece non lo ha fatto. Non mi ha chiesto mai nulla. E' un patriota e non so neanche se è un repubblicano", ha aggiunto sorridendo. Poi è passato a toni più seri e ha difeso a spada tratta il first buddy, un "vero patriota" che viene però maltrattato per essersi messo a servizio del governo.



"Sta aiutando il Paese a emergere da anni di abusi e frodi. Lo ammiro e lo rispetto", ha detto davanti a un Musk evidentemente compiaciuto che gli passava in rassegna le sue auto, incluso il cybertruck. "Per il design abbiamo pensato a che auto avrebbe guidato Balde Runner", ha raccontato il miliardario, travolto ormai quotidianamente dalle critiche per i suoi tagli. "Il presidente è serio nella riduzione del deficit. Se non lo facciamo, gli Stati Uniti faranno bancarotta", ha spiegato.



"Grazie alle politiche del presidente Tesla raddoppierà la sua produzione di veicoli negli Stati Uniti nei prossimi due anni", ha annunciato Musk, inviando così indirettamente un messaggio anche agli azionisti di Tesla dopo i recenti crolli a Wall Street e le proteste contro la società. Proteste che si sono di recente fatte violente fra bombe molotov ai suoi concessionari e torrette per la carica date alle fiamme. La violenza contro i rivenditori Tesla sarà considerata "terrorismo interno", ha annunciato Trump difendendo il suo alleato. A chi gli chiedeva quanto Musk resterà al suo incarico, il presidente ha risposto: "Lo saprà quando è il tempo, penso che voglia fare il lavoro e tornare" alle sue società. "Resterò - ha tagliato corto Musk - fino a quando sono utile e produttivo".

