Ficili, 'Stellantis leader in Italia, momento di transizione'

"Stellantis conferma la leadership in Italia, ma i dati di agosto confermano un momento di sofferenza del mercato, in particolare quello elettrico, e di transizione per il gruppo. In questo quadro che ha coinvolto i vari marchi, Stellantis ha tuttavia mantenuto alcuni punti fermi come il primato della vettura più venduta in Italia, la Fiat Panda, nell'anno e ad agosto con oltre 3.300 immatricolazioni, o come la leadership nei primi otto mesi dell'anno nel segmento B-Suv con la Jeep Avenger, che è il suv più venduto in Italia considerando tutte le motorizzazioni disponibili". ha commentato Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia. Tra le alimentazioni Stellantis ad agosto è al primo posto come gruppo nell' elettrico, nel mild hybris, nel diesel e nella benzina. La Panda, prima ad agosto nel segmento A con una quota del 48%, si conferma la vettura più venduta in Italia nel mese di agosto e nei primi 8 mesi 2024. Così come i risultati di agosto confermano che Jeep Avenger, terza vettura più venduta del mese, è in assoluto il suv più venduto in Italia in questi primi otto mesi del 2024, tenendo conto di ogni motorizzazione. La quota del brand Jeep in questo primo scorcio dell'anno sfiora il 4,5% e proietta il Brand all'ottavo posto del ranking nazionale.

Opel Corsa segna ad agosto una crescita nei volumi del 29% rispetto all'anno scorso, raggiungendo una quota nel segmento del 10% (+3,1% rispetto al 2023) e si conferma la vettura tedesca più venduta in Italia. Peugeot conferma invece il successo della sua strategia nell'elettrico. Nel mercato delle vetture a zero emissioni il marchio del Leone si attesta al terzo posto con una quota di mercato del 9,26% (è seconda nei privati con il 13%). Alfa Romeo cresce nel canale dei privati con Giulia, che ad agosto ha registrato una quota nel suo segmento pari al 3,4% (contro il 2% di agosto 2023), e Stelvio, che ha ottenuto nel segmento una quota del 5,6% rispetto al 3,7% di agosto 2023. Nei veicoli commerciali, Fiat Professional mantiene la prima posizione nei primi otto mesi dell'anno con il 24,21% di quota.



