Neckarsulm, via a produzione Audi A5 con attenzione ambiente

La sostenibilità, anche ambientale, e l'efficienza produttiva sono i cardini su cui a Neckarsulm è stata avviata la produzione della nuova Audi A5. Lo storico impianto tedesco, che dal 2025 raggiungerà la neutralità di emissioni di anidride carbonica, negli scorsi mesi è stato modernizzato e ottimizzato in termini di consumo energetico e di acqua, proprio in vista dell'avvio delle linee della terza generazione della vettura dei Quattro anelli, attesa nelle concessionarie italiane a novembre.

Per puntare alla cosiddetta carbon neutrality, chiariscono dalla Germania, "Audi si affida a linee di produzione più efficienti, a un più alto grado di automazione e a tecnologie innovative. Dal 2025, il rinnovato reparto di verniciatura sarà uno dei più moderni dell'industria automobilistica. L'azienda sta modernizzando, digitalizzando e trasformando i suoi impianti per produrre in modo sostenibile".

Fred Schulze, manager della fabbrica, sottolinea: "Per la nuova famiglia Audi A5, la forza lavoro di Neckarsulm ha acquisito ulteriori qualifiche per nuovi sistemi e tecnologie di produzione automobilistica. Allo stesso tempo, abbiamo creato un'infrastruttura di impianto di produzione a prova di futuro".

Gli operai, per esempio, utilizzano la realtà aumentata per ispezionare le carrozzerie delle auto. Per quello che riguarda l'automazione, "Neckarsulm è il primo sito del Gruppo - spiega una nota dell Costruttore - ad installare tutte le parti aggiuntive della carrozzeria in modo completamente automatico.

In questo modo, si migliora la precisione di montaggio delle parti aggiuntive". Per esempio "Sette robot vengono utilizzati contemporaneamente per il solo attacco del parafango".

Da aggiungere che, una volta completato, il nuovo reparto verniciatura permetterà di risparmiare sino a 140 kWh di energia per veicolo. La sostituzione dei filler attuali e nuove soluzioni anticorrosive permetteranno, poi, risparmi di acqua fino al 70%.

Infine, i nuovi processi riutilizzeranno oltre il 90% dell'aria filtrata, eliminando in gran parte la necessità di aria condizionata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA