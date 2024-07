Ferrari estende ai dealer europei pagamenti in criptovalute

Ferrari estenderà il sistema di pagamento in criptovalute alla rete di concessionari europei a partire da fine luglio. L'ingresso nel mercato europeo segue quello negli Stati Uniti, dove meno di un anno fa Ferrari per la prima volta ha introdotto con successo questo sistema alternativo di pagamento per supportare i dealer nel rispondere al meglio alle nuove esigenze dei clienti.

Entro la fine del 2024 la Casa di Maranello estenderà le transazioni in criptovalute anche ad altri Paesi della rete internazionale di dealer Ferrari in cui le criptovalute sono legalmente accettate. Ferrari si avvale della collaborazione di diverse società attive nel mondo dei pagamenti in criptovalute, che assicurano la sicurezza delle transazioni. Grazie alle soluzioni individuate, i concessionari saranno facilitati nell'accettazione di pagamenti non avendo la necessità di dover gestire le criptovalute, in quanto quest'ultime verranno convertite immediatamente in valuta tradizionale. Le soluzioni dei provider consentiranno inoltre di verificare la fonte dei fondi e proteggeranno le transazioni dalle oscillazioni di prezzo legate ai tassi di cambio. A oggi la maggior parte dei dealer europei di Ferrari ha già aderito o sta per aderire al nuovo sistema di pagamento che si aggiunge ai sistemi tradizionali di pagamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA