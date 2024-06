In Racing Force entrano il fondo sovrano del Bahrain e Axon

E' stato completato con successo l'aumento di capitale da 7,5 milioni di Racing Force Group attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, con il fondo sovrano del Bahrain e Axon che entrano nel capitale del gruppo.

Lo rende noto un comunicato di Racing Force Group, nel quale si specifica che i proventi serviranno principalmente per un'espansione produttiva strategica in Barhain.

In particolare il Fondo sovrano del Bahrein (Bahrain Mumtalakat Holding) ha effettuato una sottoscrizione di circa due milioni, Axon Partners Group Investment una da 5 milioni.

L'aumento di capitale è finalizzato a sostenere il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.

Rfg ha sottoscritto con la società Bahrain International Circuit Company, gestore del circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e proprietaria dei terreni adiacenti al circuito, un impegno vincolante avente ad oggetto la realizzazione e concessione in locazione di una nuova fabbrica, che sarà costruita dal Bic, destinata allo sviluppo e produzione di alcuni prodotti del gruppo.

A esito del completamento dell'operazione, Saye continuerà a essere azionista di riferimento di Racing Force con una partecipazione pari a 49,7% del capitale sociale.



