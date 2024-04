Gruppo Bmw porta a Pechino la visione innovativa del futuro

La produzione della rivoluzionaria Bmw Neue Klasse inizierà nel 2025, prima nello stabilimento del Gruppo Bmw a Debrecen e poco dopo in Cina. Lo ha detto in occasione dell'apertura del Salone di Pechino Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG presentando le novità portate ad Auto China, tra cui l'inedita Mini Aceman e la nuova generazione della Bmw i4 che è il modello elettrico del brand più diffuso al mondo.

"Il Concept Vision Neue Klasse - ha detto Zipse - segna l'inizio di una nuova era della mobilità individuale e offre uno sguardo sulla futura generazione di modelli del marchio Bmw. È un veicolo ricco di esperienze digitali, privo di emissioni a livello locale e assicura la circolarità a lungo termine. Tutto questo garantendo il tipico piacere di guida Bmw per anche nelle generazioni future". "Ciò che la Neue Klasse è per Bmw, la nuova famiglia Mini è per Mini cioè la gamma di prodotti più desiderabile nella storia del marchio e il più grande investimento che abbiamo mai fatto per Mini", ha aggiunto Jochen Goller, membro del Cda di Bmw AG, con responsabilità per clienti, marchio e vendite.

Auto China 2024 ha ospitato l'anteprima mondiale della nuova Aceman che, con la sua propulsione completamente elettrica - ma anche con le proporzioni da crossover e le innovative funzionalità digital - dà nuovo slancio al marchio Mini nel segmento delle piccole auto premium.

Dotata di quattro porte e di un ampio portellone, la Mini Aceman è lunga poco più di quattro metri e ospita comodamente cinque passeggeri e offre molto spazio per i bagagli. Essendo un modello a sé stante, Aceman si rivolge ai clienti che apprezzano l'espressione dell'individualità e della personalità in un ambiente urbano. Il concetto intelligente degli interni di Aceman - in cui spicca l'Interaction Unit con display Oled circolare - massimizza lo spazio disponendo in modo intelligente i sedili e i vani portaoggetti per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Il design degli interni - molto espressivo e colorato - è reso possibile dall'uso di materiali di alta qualità e tecnologie innovative come il processo di lavorazione a maglia 3D per le superfici tessili.

