Michelin chiude impianto in Polonia, andrà in Romania

Il produttore francese di pneumatici Michelin, tra i leader a livello mondiale, chiuderà la sua fabbrica di Olsztyn, in Polonia, per spostare la produzione in Romania, argomentando la decisione con i costi più contenuti che si presentano nel paese balcanico. La notizia, data dal giornale economico romeno Profit, è stata ripresa dagli altri principali media a Bucarest. In realtà la Romania, che ospita a Slatina anche l'italiana Pirelli, fa registrare già oltre 4000 operai alle dipendenze della Michelin, che è arrivata per la prima volta ad investire in Romania nel 2001, ma il numero dei dipendenti è destinato a salire nei prossimi mesi presso le fabbriche di Zalau e Floresti dopo la decisione di chiudere lo stabilimento in Polonia.



