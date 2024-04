Sanchez tiene a battesimo intesa Ebro-Chery, produrrà in Spagna

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha tenuto oggi a battesimo la firma dell'accordo fra Ebro-Ev Motors e il gruppo cinese Chery Automobile per la produzione di auto nel vecchio stabilimento della Nissan nella Zona Franca di Barcellona. Lo sbarco del marchio cinese di veicoli in Europa prevede la produzione di 150.000 auto nel 2029, con la reindustrializzazione della fabbrica chiusa a fine 2021, che lasciò senza lavoro 2.500 persone, la metà delle quali torneranno ora ai loro posti. "La rinascita dello stabilimento è un simbolo del processo di reindustrializzazione della Catalogna e della Spagna, della capacità di adattarsi alle sfide globali e attrarre investimenti stranieri, perché assieme siamo imbattibili", ha rilevato Pedro Sanchez, dopo la firma dell'accordo, alla quale erano presenti il presidente catalano, Pere Aragones, e il ministro di Industria, il barcellonese Jordi Hereu. Un'intesa che "dimostra l'impegno totale del governo in Catalogna e per Barcellona in tutti gli ambiti", ha rilevato il presidente del governo, ed è "un caso esemplare di collaborazione pubblico-privata per preservare l'impiego di qualità" in un'industria "nucleare" per l'economia spagnola, che dà impiego diretto a 230.000 persone e fa del paese iberico il secondo produttore di auto nel continente europeo. Il consigliere delegato di Ebro, marchio di proprietà di EV Motors, che ha sottoscritto, Pedro Calef, ha anticipato i piani della nuova attività industriale. Prevedono che Chery, il maggiore esportatore di auto dalla Cina, inizierà l'assemblaggio dei modelli della sua marca Omoda nei prossimi mesi. In particolare l'Omoda 5, sia in versione benzina che in quella 100% elettrica, alle quali nell'ultima parte dell'anno si unirà la produzione del pick up elettrico, col quale 'rinascerà lo storico marchio Ebro", filiale di Ev Motors.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA