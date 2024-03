Investimenti e assunzioni per stabilimento Bmw di Ratisbona

Per il Gruppo Bmw lo stabilimento di Regensburg (più nota come Ratisbona) rappresenta un elemento di grande importanza nel tessuto industriale dell'azienda, con una produzione complessiva lo scorso anno di 238.301 veicoli, cioè un decimo delle Bmw fabbricate nel mondo.

Con il debutto della seconda generazione della X2 e quello dopo il 2025 della Neue Klasse le prospettive per le attività del Gruppo nell'Alto Palatinato sono buone, come conferma con non celato ottimismo il direttore dello stabilimento Armin Ebner. "Da quando abbiamo aggiunto un turno di notte nell'autunno dello scorso anno - ha detto - la nostra produzione giornaliera è già aumentata di circa 300 unità, arrivando agli attuali 1.300 veicoli".

Se la domanda del mercato lo giustificherà, lo stabilimento di Ratisbona sarà in grado di produrre ben oltre 300.000 unità all'anno con la previsione in particolare di un aumento significativo dell'output di modelli elettrici.

"Con le Bmw iX1 e iX2, continueremo a ispirare i clienti di tutto il mondo con i vantaggi della guida completamente elettrica made in Ratisbona - ha sottolineato Ebner, ricordando che nel vicino stabilimento di Leibnizstraße vengono prodotte le batterie per le Bmw elettriche costruite a Ratisbona.

"La nostra sede in Leibnizstraße - spiega Ebnaer - fornisce un prezioso supporto per la trasformazione. Il fatto che l'anno scorso abbiamo prodotto qui più di 100.000 batterie ad alto voltaggio è la prova del successo della crescita dell'elettromobilità a Ratisbona".

Dalla metà del 2024 entrerà in funzione anche il centro di prova delle batterie a Wackersdorf che si estende su una superficie di oltre 8.000 metri quadrati. Qui batterie ed altri componenti dei propulsori elettrici per i futuri modelli Bmw verranno messi alla prova nella fase iniziale di sviluppo, ben prima dell'inizio della produzione.

Questi programmi di espansione si stanno riflettendo anche nella crescita del numero dei dipendenti. "Abbiamo già assunto più di 500 nuovi collaboratori nel 2023. Altri 600 arriveranno nel 2024", spiega Ebner, precisando che la ricerca di nuovi dipendenti riguarda aree come la manutenzione e l'elettronica.

"A Regensburg arriveranno 120 nuovi apprendisti durante l'estate e ciò includerà la formazione di otto apprendisti per la nostra nuova sede prevista a Straßkirchen qui a Ratisbona".

In totale il Gruppo Bmw investirà 200 milioni di euro per garantire un futuro a lungo termine alle sedi di Ratisbona e Wackersdorf e in preparazione della produzione della Neue Klasse a partire dalla seconda metà del decennio.



