Stellantis, investimenti per 5,6 miliardi in Brasile

Stellantis ha annunciato investimenti per 5,6 miliardi di euro (30 miliardi di real) in Brasile tra il 2025 e il 2030, e il lancio di 40 nuovi prodotti, col potenziamento della piattaforma di veicoli ibridi del gruppo automobilistico. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Brasilia il Ceo globale di Stellantis, Carlos Tavares, dopo un incontro col presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

"Questa è la solidità della nostra fiducia e del nostro impegno nel futuro dell'industria automobilistica sudamericana ed è una risposta all'ambiente favorevole che troviamo qui", ha affermato Tavares.

Stellantis prevede anche un investimento di 370 milioni di euro (2 miliardi di real) in Argentina, secondo principale mercato per l'impresa in America del Sud. "Oggi dobbiamo celebrare un giorno importante per Stellantis in Brasile, ma questo non significa che non abbiamo piani per l'Argentina, dove siamo leader del mercato ed abbiamo due fabbriche molto importanti", ha affermato il presidente del gruppo per l'America del Sud, Emanuele Cappellano, durante una conferenza stampa a Brasilia.

Tavares ha annunciato l'impegno ad aumentare la produzione in Italia fino ad un milione di veicoli all'anno, ma servono i sussidi del governo per incentivare la vendita di veicoli elettrici per il ceto medio. "Stellantis in Italia può produrre un milione di veicoli all'anno, ed è nostro interesse sfruttare a pieno questa capacità. E' un obiettivo già condiviso con il governo", ha affermato Tavares in una conferenza stampa a Brasilia, rispondendo a una domanda dell'ANSA. Tuttavia è stato spiegato che affinché questo accada, occorre che ci sia un sostegno per l'acquisto di veicoli elettrici per gli italiani, in un Paese dove i consumatori hanno già dimostrato una sensibilità importante rispetto al prezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA