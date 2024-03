Bosch Connected World 2024, il focus è sulle auto connesse

Quella che Giacomo Carelli, amministratore delegato di CA Auto Bank e presidente di Drivalia, ha delineato come missione aziendale - durante un suo intervento al Bosch Connected World (Bcw) che si è svolto a Berlino - è la costruzione di "una mobilità a prova di futuro che sia più verde, più smart e più flessibile".

Nel ricordare che CA Auto Bank, insieme a Drivalia, è un "attore unico nel panorama automobilistico europeo, in quanto unica banca automobilistica indipendente e multibrand, nata e operante come vera captive", Carelli ha evidenziato che lo scenario in cui le due aziende si muovono, e si muoveranno, è quello delle auto connesse in relazione alla vendita di hardware, software e servizi. Un comparto che crescerà - ha detto - "da 9,8 miliardi nel 2021 a oltre 25 miliardi nel 2027. Anche la dimensione della flotta di auto connesse aumenterà a un tasso di crescita annuo simile, fino a oltre 232 milioni nel 2030".

Ma non vanno trascurate le soluzioni di mobilità condivisa che hanno già una storia di almeno 10 anni.Tra il 2017 e il 2022, gli utenti europei sono cresciuti da oltre 12 milioni a 16,3 milioni - e si prevede che raggiungeranno i 20,7 milioni entro il 2027. Carelli ha ribadito che "cresceranno di anno in anno anche i ricavi derivanti dai servizi di car sharing, che è previsto raggiungano i 5,5 miliardi di euro nel 2027". Questo includendo le prenotazioni di car sharing a flusso libero, le prenotazioni di car sharing a stazioni fisse (station-based) e l'attività delle aziende che offrono una combinazione di entrambi i servizi.

Ma il trend più interessante e decisivo "da tenere d'occhio per il futuro della mobilità in Europa è quello dell'elettrificazione" con un trend in crescita soprattutto per i Bev arrivati a 1,5 milioni di immatricolazioni nel 2023, mentre nello stesso periodo i plug-in sono leggermente diminuiti, passando da una quota di mercato dall'8,8% nel 2021 al 7,7% nel 2023". Anche se "non ancora così significativa come previsto", per Carelli "sta emergendo una nuova cultura della mobilità verde" che è accompagnata da uno sforzo da parte delle istituzioni europee sintetizzabile in almeno 1.000 miliardi di euro destinati a investimenti sostenibili. "Si tratta però di un cambiamento a velocità diverse - ha detto - con il Nord Europa in testa. E Francia e Germania, dove sta crescendo la spinta verso le auto elettriche. Mentre i Paesi del Mediterraneo sono ancora molto indietro, con una percentuale di veicoli elettrici intorno al 5%".

Ecco perché per incoraggiare l'elettrificazione si deve andare verso un vero e proprio ecosistema, in cui l'importanza di garantire l'accesso ai veicoli elettrici deve essere accompagnata da quello al credito. "Si prevede che sia la dimensione del mercato europeo del leasing (in termini di produzione) che quella del mercato dei finanziamenti (in questo caso in termini di outstanding), cresceranno dal 2023 al 2029 ad un Cagr rispettivamente del 4,51% e del 6,29%".

Carelli ha ricordato che il gruppo CA Auto Bank si posiziona come la nuova "banca della mobilità per un pianeta migliore, il cui obiettivo è rendere l'accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti". Il Gruppo, ha detto, è in grado "di fornire soluzioni per un facile accesso al credito e alla mobilità green, in modo intelligente e rapido, attraverso un'ampia gamma di prodotti digitali e flessibili". Ed ha ribadito che la rivoluzione della mobilità "investirà in modo sostanziale anche il percorso del cliente verso l'acquisto di un'auto. Si prevede che sempre più persone acquisteranno la propria auto direttamente nell'e-commerce. Una trasformazione che riguarda anche il mercato delle auto usate".

"Questo perché crediamo che la digitalizzazione e la transizione verso la mobilità verde vadano di pari passo, ora e in futuro". Tutto ciò con la previsione che il valore delle transazioni 'Buy now pay later' (Bnpl) raggiunga nel 2025 i 16,5 miliardi nel 2025, con un Cagr del 12% rispetto al 2020".

Carelli ha poi spiegato che l'ampia offerta di soluzioni flessibili e innovative attraverso Drivalia (l'azienda del Gruppo dedicata ai servizi di noleggio, compresi noleggi a breve termine e leasing)) "completa quella di CA Auto Bank, che comprende leasing finanziario e prestiti con soluzioni che vanno da un minuto a tutta la vita".

Ciò è reso possibile attraverso Planet, la nuova piattaforma digitale della società: "il primo sistema integrato e paneuropeo, in grado di gestire tutti i servizi e prodotti di mobilità di Drivalia (car sharing, noleggio, leasing, ecc.) attraverso un unico entry point, con un solo clic". Ed ha infine ricordato che attraverso la App Drivalia Recharge, realizzata in partnership con Bosch, tutti - e non solo i clienti del noleggio o del car sharing - potranno accedere alla rete di colonnine individuando quelle disponibili (filtrandole per connettore e potenza) e attivando la navigazione verso il punto di ricarica desiderato.



