Lynk & Co alla conquista di nuovi mercati con SEEAG

Cresce il raggio d'azione di Lynk & Co per il 2024, attraverso una strategia che prevede l'arrivo del brand in 12 nuovi mercati europei mediante SEEAG come importatore e distributore per l'Europa sud-orientale. In questo modo, la 01 approderà nella nuova regione, partendo dalla Romania e dalla Grecia.

Attualmente, Lynk & Co è operativo in Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Spagna, Francia e Italia, e con questa partnership potrà espandersi fino a 19 mercati europei, raggiungendo, dopo Grecia e Romania, anche Slovenia, Croazia, Bulgaria, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Moldavia entro la fine del 2024.

"Con questo lancio strategico espanderemo la nostra presenza sul mercato europeo, consolidando il nostro marchio come principale fornitore di mobilità flessibile - ha dichiarato Nicolas Lopez Appelgren, ceo di Lynk & Co - SEEAG è molto rispettato nel settore, dotato di solide infrastrutture e operazioni: partner ideale per avventurarci in queste regioni per noi nuove".

