Sparco e Ford, al via la partnership con la Mustang Gt3

Sparco, leader mondiale nel settore dell'abbigliamento tecnico e delle attrezzature per il motorsport, e Ford Performance, la divisione ad alte prestazioni di Ford Motor Company, avviano una partnership a partire dal programma di gara della Mustang Gt3 nordamericana che si svolgerà nella categoria Gtd Pro, autorizzata dall'Imsa. In qualità di 'fornitore ufficiale', Sparco fornirà abbigliamento tecnico da gara e da squadra per il programma Gtd Pro di Ford Multimatic Motorsports. L'abbinamento è già visibile in occasione della 24 Ore di Daytona.

Sparco è da tempo un sostenitore di vari programmi di Ford Performance e la partneship è la continuazione di una collaborazione di successo che dura da decenni. I progetti basati su Ford Performance firmati Sparco includono un'ampia relazione con il programma del Campionato Mondiale Rally Fia gestito da M-Sport con il Puma Rally1 Hybrid e l'equipaggiamento della formazione globale di piloti Ford Gt. Più di recente, Sparco è diventata fornitore di Ford Performance per veicoli speciali da pista, come la Ford Gt Mk IV e la più recente auto sportiva da corsa Mustang Dark Horse R.

"L'annuncio della partnership con Ford Performance è il risultato di un connubio tra due realtà che condividono una passione comune per l'eccellenza e la determinazione nel raggiungere prestazioni straordinarie. Insieme, Sparco e Ford Performance si impegnano a superare ogni limite con un lavoro costante di ricerca e sviluppo, portando innovazione e stile all'avanguardia nelle competizioni automobilistiche a livello globale" commenta Aldino Bellazzini, presidente e ceo di Sparco.





