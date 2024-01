Bentley Motors vendite giù (-11%) ma salgono modelli costosi

Nel 2023 le vendite di Bentley Motors, 13.560 unità, sono state inferiori dell'11% rispetto a quelle dell'anno precedente ma alcuni fattori - come il crescente mix dei modelli più costi e il boom delle richieste di personalizzazione - hanno influito più che positivamente sul bilancio dell'azienda di Crewe che, come è noto, fa parte del Gruppo Volkswagen, Spicca l’interesse per le personalizzazioni, opzione che ha raggiunto livelli più alti nella storia del brand, con una crescita del 43% rispetto al 2022.

Circa tre quarti dei clienti non si sono accontentati delle oltre i 46 miliardi di diverse configurazioni disponibili e si sono rivolti alla divisione Mulliner a conferma del desiderio della massima esclusività della propria di Bentley. Lo scorso anno della Casa di Crewe sono stati inoltre sempre più attratti dai modelli con prezzo più elevato come Azure, S e Speed, il cui mix ha raggiunto il 70% rispetto al 30% nel 2022. Anche Bentayga Extended Wheelbase ha superato le aspettative nel suo primo anno intero di vendita, raggiungendo più di un terzo degli ordini di suv dell'azienda. Da notare che Bentayga è rimasto il modello più venduto di Bentley, rappresentando il 44% delle consegne totali.

Continua anche l’interesse per la Continental GT e la GT Convertible, che rappresentano quasi un terzo delle vendite (31%) mentre Flying Spur, la raffinata granturismo a quattro porte, ha raggiunto il 25% delle vendite totali. Dal punto di vista delle performance regionali Bentley ribadisce che persistono condizioni di mercato difficili e - nonostante la crescita positiva in Asia Pacifico (+5%) e Medio Oriente, India e Africa (+2%) - mercati chiave come Cina e Regno Unito sono diminuiti del 18% in entrambi i casi.

Nonostante le difficili condizioni nelle regioni chiave del mondo - si legge nella nota - le Americhe hanno mantenuto la loro posizione di mercato globale più venduto. “Il mercato del lusso non è stato immune dalle difficili condizioni di mercato osservate in tutto il mondo nella seconda metà del 2023 - ha commentato Adrian Hallmark, presidente e ceo di Bentley Motors - e nonostante ciò abbiamo raggiunto la nostra terza posizione di vendita più alta della storia e di entrare nel 2024 con una forte banca ordini".

"Inoltre la qualità delle nostre vendite è molto migliorata, con incrementi significativi delle nostre versioni a valore più elevato e una crescita significativa della domanda di personalizzazione". "Rimaniamo cautamente ottimisti per il prossimo anno, con una domanda globale continua e robusta per mercato e modello, alti livelli di interesse per i nostri modelli ibridi e - ha anticipato Hallmark - con gli altri che seguiranno quest’anno”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA