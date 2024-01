Renault Italia, lavoro in azienda premiato con Top Employer

Anche per il 2024 Renault Italia si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento Top Employer che certifica le eccellenze aziendali nelle politiche e strategie di gestione delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l'ambiente di lavoro.

La valutazione per attribuire la certificazione Top Employers - che viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey - ricopre sei macro-aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità venti diversi topic e le rispettive best practice tra cui people strategy, work environment, talent acquisition, learning, diversity, equity & inclusion, wellbeing e molti altri.

Fondato più di 30 anni fa, il Top Employers Institute - che ha la sede centrale nei Paesi Bassi - ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo ben 2.053 aziende che, grazie alle loro eccellenze in ambito HR, negli anni hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone.

. Per Renault Italia si tratta del raggiungimento di un importante traguardo che conferma l'impegno dell'azienda nel mettere al centro delle sue priorità il benessere dei dipendenti, per assicurare loro un tempo di qualità sul posto di lavoro.

Il riconoscimento è la conferma del Dna human centric che da sempre contraddistingue il Costruttore francese e si inscrive perfettamente all'interno della profonda trasformazione che interessa la Marca dal 2021, anno di lancio del piano Renaulution da parte del ceo di Renault Group, Luca de Meo.





Brand da sempre riconosciuto per la sua vicinanza alle persone - si legge nella nota - Renault è una marca che sorride, che è empatica, accogliente e calorosa.

E che ha come mission - sotto lo slogan aziendale Time for Quality lire - il collegare e l'avvicinare gli esseri umani e, dunque, che il dare priorità al benessere della persona e al miglioramento della qualità della vita di ognuno.

Renault Italia è attiva in tutte le macroaree considerate dall'Istituto di Certificazione, grazie all'impegno e al lavoro svolto dal team HR, guidato dal direttore risorse umane Giuseppe Mantegna. In particolare negli ultimi due anni l'azienda si è particolarmente distinta per i temi legati alla people strategy, alla diversity & inclusion e all'employer branding.

In tema di strategie per il personale, un Celebration Day ha concluso con la proclamazione dei progetti vincitori il programma Renaulution up! lanciato nel 2022 per approfondire la conoscenza del piano strategico Renaulution. L'obiettivo era quello di coinvolgere e attivare i collaboratori di Renault Italia affinché ognuno potesse essere artefice di trasformazioni all'interno della propria area.

Parallelamente, nel 2023 è continuato il percorso di leadership empowerment con l'inserimento di un secondo modulo advanced. La formazione è stata integrata con l'utilizzo di una piattaforma digitale - denominata SkillGym - per esercitare e sviluppare competenze manageriali, percorso che è stato attuato affrontando di volta in volta interlocutori differenti con i quali confrontarsi.

Inoltre Renault Italia ha lanciato un corso di mentoring che ha portato alla certificazione di 14 'esperti' che hanno iniziato, a loro volta, percorsi di mentoring individuali sia con candidati proposti dall'Azienda che con candidati spontanei.

Anche il tema della diversity & inclusion è stato un pilastro della strategia HR del Gruppo Renault. In particolare nel 2023 questo percorso è stato portato avanti attraverso una formazione istituzionale rivolta all'intera popolazione aziendale sull'argomento Together in Diversity.

In tema di employer branding, è proseguito il processo di inserimento messo a punto nel corso del 2022, al fine di agevolare il coinvolgimento dei neo-dipendenti nelle dinamiche aziendali. Allo scopo sono stati organizzati momenti di networking per accogliere i nuovi collaboratori di Renault Italia ed è stato anche avviato un processo di transizione per raccogliere i feedback dei dipendenti che lasciano l'azienda.

Nel 2023 è stata lanciata infine un'App - realizzata in collaborazione con Trainect - per implementare il wellbeing dei dipendenti. La App consente di lavorare su 5 aree di benessere (fisico, mentale, finanziario, sociale ed emotivo), per incrementare i livelli di wellbeing con la logica della ludicizzazione.

Inoltre, tutte le interazioni dei collaboratori sulla piattaforma sono state convertite dall'azienda in donazioni in base al livello di benessere raggiunto, in modo che l'impegno del singolo diventi azione diretta sul benessere del pianeta.





