Renault Italia regala 'tempo di qualità' a chi vi lavora

"Non è solo è uno dei riconoscimenti più importanti del mondo ma Top Employer è importante perché va a misurare, al di là dei termini in inglese, quanto l'azienda ha messo sul piatto in azioni, processi e sistemi per far star meglio i propri collaboratori" Così ha detto ad ANSA Raffaele Fusilli ad di Renault Italia nel commentare l'attribuzione per il 2024 di questa importante certificazione.

"Un impegno centrato sull'uomo che punta sempre più a migliorare non solo le loro condizioni di lavoro e l'ambiente, ma anche le loro situazioni psicologiche".

Spiegando che le procedure di Top Employer "cercano di stabilire se i collaboratori sono contenti o no di andare a lavorare" Fusilli ha sottolineato che "è il secondo anno di seguito, partendo da una posizione non straordinaria tre anni fa, che intrapreso questo cammino di miglioramento nella consapevolezza che il nostro primo cliente non è il cliente stesso, ma il primo cliente di un'azienda sono le persone che vi lavorano". Nel ricordare che il monitoraggio "tocca un po' i temi, dall'ambiente di lavoro e dal modo con cui si fanno le selezioni e la formazione, fino al rispetto della diversità e all'inclusione all'interno dell'azienda, cioè tutto quello che ci fa sorridere quando andiamo da casa al luogo di lavoro e viceversa" l'amministratore delegato di Renault Italia ha fatto l'esempio degli interventi fatti a Castel San Giovanni, nel nuovo centro di distribuzione.

"Nell'edificio - ha detto - abbiamo anche realizzato 600 metri quadri di spazi sociali dove i collaboratori possono prendere un caffè, dialogare, stare insieme. C'è un ristorante aziendale e ci sono delle sale per prendere un break. Una buona parte dello spazio è stato dedicato dunque non al business ma al benessere".

Le attività relative a questi ambiti vengono gestite sulla base "di linee guida che arrivano dlla Casa madre. Questo perché Renault è un'azienda che noi ci definiamo human-centric - ha sottolineato Fusilli - con al centro l'idea che ci si prende cura delle persone le cose vanno meglio".

Ed ha aggiunto che "una delle modalità con cui decliniamo la strategia centrale è quella del regalare tempo di qualità alle persone, come enunciamo con la nostra strategia Time for Quality Life".

"E' bello che un'azienda si occupi anche di eliminare le inutilità e regalare tempo invece che serve poi per fare altre cose a vantaggio dei propri clienti, ma anche dei propri dipendenti o dei propri concessionari". Fusilli ha anche ribadito che "Time for Quality Life è una declinazione puramente italiana, è il modo con cui noi interpretiamo l'umanesimo del brand".

L'amministratore delegato di Renault Italia ha ricordato che l'azienda "ha reintrodotto, o forse introdotto perché non so da quanti anni non si faceva in questo modo, un family day. I ragazzi, le mogli o i mariti dei colleghi hanno visto e visitato i luoghi in cui i genitori o i compagni lavorano".

"È stato bello. Lo abbiamo fatto a Natale, un bel clima, tante persone, tanti ragazzi, tanto entusiasmo. Ecco, anche queste iniziative parte fanno di quello che con un parolone definiamo employee branding e che enfatizza ciò che facciamo affinché le persone siano orgogliose dell'azienda in cui lavorano".

Fusilli ha sottolineato che "nel dopo Covid, quando si era fatto ricorso al lavoro da remoto, l'azienda ha colto due o tre lezioni da trasferire ai dipendenti. La prima, forse la più banale. è che tante cose possiamo farle in remoto invece che in presenza".

"E la seconda è che anche facendo uno o due giorni di smartworking a settimana, la produttività non ne risente affatto, anzi in alcuni casi migliora. C'è perfino il rischio di andare in overloading di attività per l'affollamento dell'agenda, con call e meeting virtuali senza interruzione".

Ma per l'amministratore delegato di Renault Italia "la terza cosa che abbiamo imparato e su cui stiamo facendo qualche test è che si possono rimodulare gli spazi lavorativi e quindi anche le postazioni di lavoro, che si possono condividere. Questo facendo venire un po' meno il concetto del 'mio ufficio', della 'mia scrivania', del 'mio posto di lavoro' dove opera una sola persona".

"Quello che invece vogliamo mantenere assolutamente è la continuità del rapporto personale, del trovarsi, dell'incontrarsi. Questo perché ci sono una chimica e un'energia che esistono solo se siamo in presenza diretta". Fusilli ha spiegato, infine, che "nemmeno l'intelligenza artificiale, un tema su cui stiamo discutendo, potrà sostituire il valore umano nelle attività del CRM e nei call center. I cosiddetti boot digitali, le risposte automatiche non riescono a dare risposte soddisfacenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA