Ad Hella totale controllo jv Hella Pagid con Tmd Friction

Il Gruppo tedesco Hella, leader nel settore dell'illuminotecnica automotive, ha comunicato di aver rilevato la totalità delle quote che nella joint venture Hella Pagid, fondata nel 2013, erano detenute dal produttore di pastiglie freno Tmd Friction. Le parti hanno concordato di non rivelare il valore della transazione.

"Negli ultimi dieci anni Hella Pagid è diventata un fornitore leader di servizi completi per sistemi frenanti - spiega Stefan van Dalen, amministratore delegato di Lifecycle Solutions presso Hella - e con la prevista acquisizione totale di Hella Pagid, in futuro venderemo ricambi per freni sotto il forte marchio Hella ed espandere continuamente il business degli impianti frenanti".

L'avvio delle vendite dei prodotti frenanti con il marchio Hella, si legge in una nota, è previsto il primo ottobre 2024.

I piani prevedono inoltre il trasferimento a medio termine di tutte le funzioni chiave di Hella Pagid, inclusa la gestione dei prodotti e l'assunzione dei dipendenti, a Hella. Successivamente il portafoglio Hella Pagid verrà venduto nel settore indipendente dei ricambi con il marchio Hella. Le pastiglie freno, uno dei principali prodotti della gamma Hella Pagid insieme ai dischi freno e all'impianto idraulico dei freni, continueranno ad essere acquistate dal produttore Tmd Friction nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo.

Il recupero del pieno controllo del marchio Pagid darà a Tmd l'opportunità di distribuire i propri prodotti in tutte le regioni del mondo e di sviluppare ulteriormente questo brand.

Ciò consentirà inoltre a Pagid di tornare ad utilizzare Textar come marchio premium per l'industria automobilistica globale nel portafoglio Tmd Friction.

