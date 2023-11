Tajani,70 mila posti a rischio da stop motori benzina-diesel

"Dissennate scelte hanno imposto il blocco totale della produzione di mezzi e motori non elettrici a partire dal 2035 e questo significa in Italia perdere 70mila posti di lavoro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Forum di Conftrasporto. "Non sono un negazionista ma la lotta ai cambiamenti climatici non può essere una sorta di religione, con dei dogmi che devono essere accettati da tutti senza discussione e che impongono obiettivi irraggiungibili alle imprese", ha spiegato Tajani. Per cui "la tutela dell'ambiente non è la distruzione della presenza dell'industria, dell'agricoltura, dell'impresa quindi del lavoro e della persona", ha sottolineato il ministro.



