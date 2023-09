Volkswagen taglia nella fabbrica delle auto elettriche

Volkswagen sta tagliando posti di lavoro presso la sua fabbrica di auto elettriche di Zwickau in Germania, a causa dell'attuale "situazione del mercato". Sono 269 i contratti a tempo determinato, in scadenza dopo dodici mesi, che non saranno prorogati. Possibili adeguamenti e cambi anche per i turni di lavoro. La procedura concreta sarà discussa con i rappresentanti dei lavoratori nei prossimi giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il timore è che altri dipendenti con contratti a tempo determinato possano andare incontro a un taglio. Nella fabbrica lavorano 10.700 persone. Lo stabilimento di Zwickau, in Sassonia (est), è stato finora un pioniere della mobilità elettrica di Volkswagen (Vw). Oltre ai modelli ID.3, ID.4 e ID.5, vi si producono anche le Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron e la Cupra Born. A causa dell'inflazione elevata e della diminuzione dei sussidi, potenziali acquirenti si stanno però trattenendo dall'acquistare auto elettriche. Comunque la produzione della Audi Q4 e-tron e della ID.3 verrà estesa ad altre sedi, ha dichiarato una portavoce di Audi alla stessa Dpa: "Dalla fine del 2023 produrremo la Q4 e-tron anche a Bruxelles", oltre che a Zwickau, ha precisato. Anche la ID.3 dovrebbe uscire dalla linea di produzione di Wolfsburg a partire dall'autunno, inizialmente solo in numero ridotto. Le parti per l'assemblaggio finale saranno inizialmente fornite dalla Sassonia, mentre la produzione completa a Wolfsburg è prevista per il prossimo anno.

In origine, tutti i sei modelli Vw, Audi e Cupra costruiti a Zwickau erano prodotti esclusivamente nello stabilimento sassone. Inizialmente Vw aveva servito anche il mercato statunitense dalla Sassonia e aveva portato le ID.4 in America via nave ma ciò aveva aumentato i già lunghi tempi di consegna delle auto elettriche. Ora Vw costruisce i veicoli per il mercato statunitense localmente a Chattanooga (Tennessee), dove la produzione del modello è iniziata nell'ottobre 2022 e le esportazioni da Zwickau sono state quindi interrotte. La produzione dell'ID.4 era già iniziata a Emden (città tedesca della Bassa Sassonia) nel maggio 2022.



