Bmw Neue Klasse sarà prodotta in Cina a partire dal 2026

A venti anni esatti dalla creazione della joint venture cinese Bmw Brilliance Automotive (Bba) la Casa di Monaco ha annunciato oggi che la produzione della famiglia di auto elettriche Neue Klasse sarà localizzata a partire dal 2026 anche presso la Bba a Shenyang.

Basata sull'architettura Ncar (new cluster architecture) la prima delle auto elettriche della gamma Neue Klasse verrà presentata nel 2025 e nell'arco di due anni la gamma sarà composta da sei diversi modelli. L'assemblaggio nella storica fabbrica di Monaco di Baviera è previsto per 2026, come in Cina, mentre nel 2027 si aggiungerà San Luis Potosi, in Messico. Bba investirà il corrispettivo di 1,426 miliardi di dollari nel nuovo sito, che produrrà anche celle per la sesta generazione di batterie ad alta tensione a partire dal 2026.

Denominato Sixth-Generation Battery Project, questo programma svolgerà un ruolo fondamentale nella produzione dei veicoli della Neue Klasse e creerà localmente circa 2.000 nuovi posti di lavoro.

"Da piccolo impianto di assemblaggio con un numero limitato di unità i nostri stabilimenti di Shenyang si sono sviluppati fino a diventare la nostra più grande sede produttiva a livello mondiale - ha detto Milan Nedeljković membro del board di Bmw AG con responsabilità per la produzione - e oggi, a 20 anni dall'inizio dell'attività della nostra joint venture, sono lieto di annunciare che la Neue Klasse sarà prodotta in Cina".

"Questa integrazione nella nostra produzione a Shenyang - ha ribadito Nedeljković - va di pari passo con la costruzione di una factory per la prossima, la sesta, generazione di batterie.

Ciò darà un contributo significativo all'ulteriore elettrificazione della nostra gamma e, quindi, al nostro successo come azienda".

In preparazione del lancio della Neue Klasse, il Gruppo Bmw ha creato un intero ecosistema per l'elettromobilità in Cina, che comprende la ricerca e lo sviluppo, la catena di fornitura e la produzione di batterie e veicoli elettrici.

Con strutture a Pechino, Shanghai, Shenyang e Nanchino, il Gruppo Bmw ha costruito la più grande rete di ricerca e innovazione al di fuori della Germania. In particolare il centro di ricerca e sviluppo di Shenyang si concentra principalmente sullo sviluppo di tecnologie per l'elettromobilità e sulla localizzazione dei prodotti.

In occasione del decimo anniversario dalla creazione, la struttura di ricerca e sviluppo è stata ampliata e la capacità di sviluppo e convalida di Bev in Cina è aumentata. Il sito dispone di 19 banchi di prova per test a bassa e alta tensione, prove di sicurezza comprese quelle per i pedoni, analisi elettroniche migliorate e test di capacità di ricarica a temperature estreme.