Veicoli commerciali: Anfia, ad aprile resta il segno positivo

Ad aprile 2023, gli autocarri mantengono segno positivo, sebbene con una crescita più contenuta, mentre il mercato dei veicoli trainati registra una flessione, dopo il recupero di marzo. Gli autobus infine continuano a crescere, con un rialzo a doppia cifra. I dati sono in un focus dell'Anfia. Le immatricolazioni per il mercato degli autocarri sono 1.980 per gli autocarri (+4,8% rispetto ad aprile 2022) e 1.138 per i rimorchi e semirimorchi pesanti, suddivisi in 82 rimorchi (+3,8%) e 1.056 semirimorchi (-10,1%). Nei primi quattro mesi del 2023 si contano 9.345 libretti di circolazione di nuovi autocarri, l'8,4% in più rispetto ai primi quattro mesi del 2022, e 5.520 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+0,2% rispetto a gennaio-aprile 2022), così ripartiti: 398 rimorchi (-8,3%) e 5.122 semirimorchi (+0,9%).