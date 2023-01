Tesla: In Europa calano i prezzi di Model 3 e Model Y

In Europa, la Tesla Model 3 e la Model Y sono diventate una presenza fissa sul podio delle vendite di veicoli in molti mercati, non solo fra i BEV ma fra tutte le motorizzazioni. Model Y, in Europa, è stata l’auto più venduta in assoluto a novembre, mentre in Italia è in cima alle classifica delle elettriche più vendute nell'ultimo trimestre del 2022.

Tesla, inoltre, occupa stabilmente il vertice tra i costruttori che vendono più auto elettriche. Nonostante le sfide significative dello scorso anno, come la carenza di semiconduttori, la crisi energetica, i vincoli logistici e le ulteriori interruzioni legate al Covid, Tesla ha continuato a gettare le basi per la propria crescita, regionalizzando la produzione e le catene di fornitura.

È stata anche rivista la strategia di distribuzione per renderla più uniforme, col fine di ridurre i picchi logistici e di consegna. Ora, in uscita da quelli che sono stati anni turbolenti per via delle interruzioni alla catena di approvvigionamento e con la tendenza alla normalizzazione dell'inflazione, Tesla può permeterrsi di rendere più accessibili la Model 3 e la Model Y, rispettivamente proposte a partire da 44.990 euro e da 46.990 euro.