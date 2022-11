GM, profitti da modelli elettrici in linea con Ice da 2025

GIà nel 2025, cioè anni prima di quando previsto, i profitti generati dai modelli elettrici di General Motors "saranno in linea con quelli delle auto e dei pick-up con motori tradizionali Ice". Lo ha detto l'amministratore delegato di GM, Mary Barra fornendo agli analisti "previsioni aggiornate che tengono conto degli incentivi federali previsti dall'Inflation Reduction Act dell'amministrazione Biden" che include agevolazioni per le aziende che producono veicoli elettrici in Nord America, nonché per i consumatori e i clienti di flotte che acquistano i veicoli a batteria.

"È chiaro che questi crediti aiuteranno a inaugurare una nuova era di innovazione tecnologica e creazione di posti di lavoro - ha aggiunto Barra - e faranno bene all'economia americana, alle famiglie americane e all'ambiente", Al riguardo Mary Barra ha aggiunto che "General Motors è ben preparata e sii prevede che gli incentivi aumenteranno i margini di profitto grazie al portafoglio di veicoli elettrici di GM di ulteriori 5/7 punti base".

GM ha comunicato la previsione che tali profitti possano contribuire nel 2025 a far crescere le entrate di GM a un tasso annuo composto del 12% a oltre 225 miliardi di dollari, inclusi 50 miliardi dai veicoli elettrici.

La società non ha fornito linee guida formali per il prossimo anno, ma Barra ha delineato una crescita complessiva continua per l'azienda negli anni a venire, mirando a margini rettificati dall'8% al 10% in Nord America. "Tali margini - ha detto - sono sulla buona strada per raggiungere un profitto operativo compreso tra il 12% e il 14% e un fatturato annuo di 280 miliardi di dollari entro il 2030.