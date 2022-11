Jeep Avenger in Giappone e Corea del Sud dal 2024

La Jeep Avenger, la prima auto 100% elettrica del brand, arriverà in Giappone e Corea del Sud nel primo trimestre del 2024, dopo l'inizio delle consegne in Europa, previsto alla fine del primo trimestre del 2023. Lo ha detto Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, durante la conference call. "La nostra produzione in Europa è cresciuta del 26% nel terzo trimestre rispetto a quella di un anno fa. Abbiamo più disponibilità di chip dello scorso anno, anche se non si è ancora visto sulle consegne per questioni logistiche". Lo ha detto Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis, durante la conference call. "La nostra produzione in Europa ècresciuta del 26% nel terzo trimestre rispetto a quella di un anno fa. Abbiamo più disponibilità di chip dello scorso anno, anche se non si è ancora visto sulle consegne per questioni logistiche".