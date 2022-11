Stellantis: più semiconduttori, balzo ricavi 29%

Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2022 I ricavi netti pari a 42,1 miliardi di euro, con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie soprattutto all'aumento dei volumi, ai prezzi netti favorevoli e agli effetti positivi dei tassi di cambio. Le consegne consolidate sono 1.281.000, in crescita del 13% su base annua, "principalmente grazie alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al terzo trimestre 2021".

Le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate del 41% rispetto al terzo trimestre 2021."Incoraggiati dalla risposta entusiastica ai nostri Ev Day per Dodge e Jeep nel corso dell'estate e da un aumento delle vendite globali di Bev del 41% su base annua nel terzo trimestre - spiega il cfo di Stellantis, Richard Palmer - stiamo accelerando la realizzazione della nostra roadmap per l'elettrificazione nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030 al fine di soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici. Ci prepariamo con entusiasmo a partecipare al Ces 2023 che si terrà in gennaio a Las Vegas, dove il concept Ram 1500 Revolution Bev farà il suo debutto a livello globale". Con l'aumento delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria (Bev) del 41% rispetto all'anno precedente, per un totale di 68.000 unità e un aumento delle vendite di veicoli a basse emissioni di 21.000 unità rispetto all'anno precedente, per un totale di 112.000 unità nel terzo trimestre 2022 - sottolinea la nota della società - Stellantis porta avanti la propria ambiziosa strategia di elettrificazione progredendo verso gli obiettivi del piano Dare Forward 2030.

Stellantis conferma le previsioni per il 2022 con margine operativo rettificato a doppia cifra e flusso di cassa industriale positivo.