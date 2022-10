Mercedes Classe S per Usa migliaia bloccate prima spedizione

Inaspettato problema di consegne per Mercedes che non ha potuto spedire migliaia di berline Classe S, di elevato valore unitario, negli Stati Uniti a causa di problemi di omologazione.

Come riferisce l'autorevole magazine Automobilwoche, la Casa della Stella a Tre Punte sta attualmente accumulando migliaia di auto nei depositi, impossibilitata ad imbarcarle per gli Usa.

Questo blocco - di natura completamente burocratica - deriva dalla mancanza di certificazione di un aggiornamento del software. Si tratta, secondo le fonti, di un importante intervento sul software che è stato comunicato alle Autorità troppo tardi per l'approvazione. Poiché il software può essere rilevante per la sicurezza - ad esempio per i sistemi di assistenza alla guida - senza approvazione ufficiale le auto non possono circolare negli Stati Uniti e quindi nemmeno sbarcate dalle navi che le trasportano.