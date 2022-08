Tesla raggiunge quota un milione di auto prodotte a Shanghai

Lo scorso sabato 13 agosto la Tesla numero 1 milione è uscita dalle linee di produzione della Gigafactory di Shanghai. Il traguardo, segnala una nota dell'azienda, è stato raggiunto in poco più di tre anni e mezzo visto che l'impianto cinese aveva iniziato l'attività il 7 gennaio del 2019.

Con questo livello di produzione, quella di Shanghai diventa la fabbrica con maggiore efficienza nel network industriale di Tesla, e rappresenta anche una significativa dimostrazione del completamento del processo di localizzazione, visto che nella Gigafactory di Shanghai il 99,99% degli occupati è cinese e si utilizza oltre il 95% di materiali e componenti di provenienza locale.

La Gigafactory di Shanghai ha aiutato l'azienda a raggiungere un tasso di produzione annualizzato di 1,5 milioni di veicoli e a stabilire un nuovo record di produzione mensile nel giugno di quest'anno. L'avvio delle attività di Tesla a Shanghai, si legge nella nota, ha guidato lo sviluppo dell'industria automobilistica in quella megalopoli e nelle aree circostanti.

Tesla ha costituito nell'area del delta del fiume Yangtze una filiera industriale completa che copre batterie, chip, sistemi di guida autonomi, interni delle auto, lavorazioni meccaniche di precisione e altri componenti per auto Nev elettriche ed elettrificate.