Russia: produzione auto crolla a maggio, -97% sul 2021

In Russia nel maggio di quest'anno sono state prodotte 3.700 automobili, il 97% in meno rispetto al maggio dello scorso anno: lo riferisce l'agenzia nazionale russa di statistiche Rosstat, ripresa dal Moscow Times, secondo il quale solo due stabilimenti automobilistici su 20 rimangono attivi in Russia dopo che le principali case automobilistiche hanno interrotto la produzione e le vendite in seguito all'invasione dell'Ucraina. In totale, sempre secondo il Moscow Times, tra gennaio e maggio in Russia sono stati prodotti 268.000 autoveicoli, meno della metà di quelli prodotti nello stesso periodo dello scorso anno. Il giornale sottolinea che l'industria automobilistica russa impiega 300.000 persone, mentre altri tre milioni di persone lavorano in settori correlati.