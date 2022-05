Mercedes-Benz Italia a Company car Drive 2022

Mercedes Benz protagonista al Company Car Drive, il principale evento italiano dedicato al fleet management, andato in scena all'Autodromo di Monza. Il Company Car drive è stata un'opportunità per la Casa della Stella per creare delle opportunità di incontro con i principali player del settore e per condividere la strategia di mobilità. Una road map, quella di Stoccarda che punta all'elettrificazione della gamma e che già oggi è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia tipologia di clienti grazie ad una offerta di prodotti ibridi e un portafoglio di dieci modelli 100% elettrici tra Mercedes-EQ e Smart.

Tra gli high light dell'evento, la nuova Mercedes EQE, il nuovo volto della berlina business-luxury, capace di coniugare gli elementi di forza della berlina tradizionale attraverso un design più sportivo, una maggiore abitabilità e un TCO che, sfruttando tutti i vantaggi dell'elettrificazione, risulta ancora più competitivo rispetto ad una pari livello con propulsione tradizionale. Sotto i riflettori anche la nuova Classe C All-Terrain e la gamma mild e plug-in hybrid, i migliori alleati per accompagnare la transizione ecologica.