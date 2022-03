Stellantis, Tavares: 100% di auto elettriche in Europa entro il 2030

"Stellantis sarà il campione del settore nella mitigazione del cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni di carbonio entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030. Assumere la leadership nella decarbonizzazione, così come un decisivo passo avanti nell'economia circolare, è il nostro contributo per un futuro sostenibile". "Stiamo preparando la strada affinché il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano costituite da veicoli elettrici a batteria (Bev) entro la fine del decennio". Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis, presentando il piano strategico a Zaandam, cittadina a quindici chilometri da Amsterdam.

"Stellantis - ha proseguito - si impegna a diventare il campione del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni da carbonio entro il 2038". Tavares, presentando "Dare Forward 2030", il suo "audace piano strategico per il prossimo decennio ha detto che porterà i dipendenti Stellantis ad essere 'secondi a nessuno' nella creazione di valore per tutti gli stakeholder".

Il primo suv completamente elettrico del marchio Jeep sarà lanciato all'inizio del 2023 e un'anteprima del nuovo pick-up Ram 1500 Bev in arrivo nel 2024.

Stellantis prevede di realizzare 30 miliardi di ricavi in Cina nel 2030. I brand su cui il gruppo punterà saranno 6, in particolare modelli Bev. Il piano prevede il lancio di 30 modelli in Cina. "Saranno rivisti i business model di Citroen e Peugeot. Per quanto riguarda Jeep, Stellantis è ancora in attesa dell'approvazione da parte del governo cinese della richiesta di salire al 75% della joint venture con Gac. Inoltre, si punterà a migliorare le esportazioni di Maserati in Cina" ha detto Tavares

"Sugli incentivi alle auto meno inquinanti - ha proseguito - la decisione non dovrebbe essere presa a livello nazionale, ci vuole un intervento dell'Europa. Il problema è come l'Europa vuole sostenere la sua industria automobilistica", ha spiegato. Tavares ha aggiunto che, per mantenere la sua solidità, Stellantis deve avere una quota tra il 20 e il 22% del mercato europeo. "Il problema non sono gli incentivi dei singoli Paesi - ha spiegato Tavares - ma se l'Europa vuole proteggere la sua industria dell'auto. La domanda che l'Europa dovrebbe porsi è come si possa fare per riportare il mercato al livello pre-Covid, quando si vendevano 18 milioni di auto all'anno contro i 15 milioni di oggi". "La questione al centro di tutto - ha spiegato l'ad di Stellantis - è se l'Europa vuole garantire a tutti i suoi cittadini la liberta' di movimento che è la base della democrazia europea, se si vuole difendere il diritto alla mobilità. I governi devono farsi questa domanda". Tavares ha sottolineato che l'ibrido "è fondamentale per la transizione perché può garantire l'accessibilità di tutti alle auto visto che l'elettrico ha costi alti. Per l'ambiente può fare molto di più la vendita di auto ibride e meno inquinanti alla classe media che la vendita di un'auto elettrica a un ricco. Il passaggio di massa alle auto elettriche farebbe salire il fabbisogno di energia e di conseguenza dell'energia nucleare".

L'ad di Stellantis ha infine reso noto che Peugeot non sponsorizzerà più Novak Djokovic.