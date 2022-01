Gruppo Volkswagen: soddisfatto il target UE sulla CO2

Volkswagen raddoppia le consegne di veicoli elettrici nel 2021, centrando il target sulle emissioni fissato dall'Ue. Nel dettaglio, Volkswagen è riuscita a rimanere ben al di sotto dei limiti garantendo un risparmio di 5,5 milioni di grammi di CO2 rispetto all'obiettivo legale stabilito dall'UE a Parigi. L'anno scorso, Volkswagen ha consegnato 369.000 auto elettriche (+73% rispetto al 2020), inclusi circa 106.000 ibride Phev (+33%) e 263.000 veicoli completamente elettrici (+97%) ai clienti, per un raddoppio delle consegne nel 2021. Christian Dahlheim, Responsabile Vendite del Gruppo: "L'offensiva elettrica trasversale a tutto il Gruppo ha decisamente preso velocità l'anno scorso, grazie ai diversi nuovi modelli. Quasi un veicolo su cinque consegnato in Europa era elettrificato, e più della metà di questi era 100% elettrico. Ciò ci ha aiutato a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 della flotta e a soddisfare l'obiettivo UE.

Siamo stati anche in grado di far apprezzare la mobilità elettrica a molti nuovi Clienti. Nell'ambito della nostra strategia NEW #auto - prosegue Dahlheim - continueremo a portare avanti con coerenza l'elettrificazione della nostra gamma nei prossimi anni. Nel 2030, prevediamo una quota di veicoli 100% elettrici del 60% in Europa". Nel 2020, le emissioni medie di CO2 della flotta del Gruppo Volkswagen si erano attestate a 99,9 g/km nell'area UE, compresi Regno Unito, Norvegia e Islanda - dato calcolato basandosi sul ciclo NEDC (New European Driving Cycle). Dal 2021, invece, la base giuridica è la procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), che prevede un ciclo di test più realistico rispetto all'NEDC includendo, per esempio, una velocità massima più elevata. Ciò si traduce generalmente in maggiori emissioni di anidride carbonica, ed è il motivo per cui anche per i target CO2 della flotta si è passati al WLTP. Nell'ambito della propria offensiva elettrica, quest'anno il Gruppo Volkswagen offrirà ai propri Clienti ulteriori nuovi veicoli 100% elettrici. Il brand Volkswagen prevede il lancio dei dinamici SUV coupé ID.51 e ID.5 GTX2, già svelati, e dell'iconico ID. Buzz3, tutti prodotti sulla MEB. La stessa piattaforma sarà utilizzata per la sportiva ŠKODA Enyaq iV Coupé3 e per CUPRA Born4, la cui offerta si arricchirà grazie a ulteriori varianti di batterie e a una più potente versione e-Boost. Audi introdurrà la nuova e-tron, mentre nuove versioni di Porsche Taycan e Taycan Sport Turismo saranno disponibili per la prima volta.