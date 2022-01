Toyota batte Gm per vendite in Usa, primo sorpasso da 90 anni

Toyota strappa a General Motors lo scettro di regina d'America per la prima volta in 90 anni. La casa automobilistica giapponese ha venduto negli Stati Uniti 2,3 milioni di auto nel 2021, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Le vendite del colosso di Detroit sono invece calate del 13% a 2,2 milioni. Una differenza che regala a Toyota il titolo di big d'America e che infligge a Gm un pesante schiaffo: non è prima per vendite per la prima volta dal 1931. A pesare su Gm è stata la carenza di chip che ha rallentato la produzione e lasciato i concessionari con poche auto da vendere.

Toyota invece ha beneficiato delle sue scorte di semiconduttori ma anche dell'aver scommesso prima delle rivali sulla ripresa del mercato automobilistico americano riducendo meno la produzione e trovandosi quindi in una posizione di vantaggio di fronte alla ripresa della domanda.