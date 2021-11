Brembo: completata l'acquisizione della spagnola J.Juan

Brembo ha completato l'acquisizione di J.Juan, azienda spagnola attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette. Lo rende noto la società evidenziando che l'esborso complessivo per l'operazione è stato di 73 milioni di euro.

L'acquisizione è stata pagata utilizzando la liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili, che si completeranno nei prossimi 80 giorni lavorativi.

Con l'operazione, Brembo prosegue il proprio percorso per "diventare un autorevole Solution provider". L'acquisizione di J.Juan permette infatti al Gruppo di completare l'offerta di soluzioni per l'impianto frenante della moto e di ampliare la propria famiglia di brand per un settore in espansione.