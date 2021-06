Anfia, segno positivo in aprile per produzione filiera

La produzione dell'industria automotive nel mese di aprile registra un notevole rialzo rispetto allo stesso mese del 2020, frutto del confronto con la pesante flessione di aprile 2020, primo mese interessato per intero dalle misure di contenimento della pandemia. Rispetto ad aprile 2019 registra però un calo dell'1,9%. Il primo quadrimestre 2021 presenta un segno negativo del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2019.

"In questo momento - commenta Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia - rimane quindi fondamentale, per una vera ripartenza dell'industria automotive, il rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di nuove autovetture con emissioni di CO2 nella fascia 61-135 g/km, che hanno dimostrato di dare un contributo importante al recupero della domanda e rappresentano una misura di sostegno per le imprese, ancora interessate da un ricorso alla cassa integrazione in crescita, anche ad aprile, rispetto ai livelli del 2020. Il rifinanziamento degli incentivi interessa anche i veicoli commerciali leggeri, come strumento di ripresa per un comparto in sofferenza e, contemporaneamente, dello svecchiamento del parco circolante in chiave green. E' importante attuare tempestivamente queste misure anche per far fronte all'ancora persistente crisi di approvvigionamento dei semiconduttori, una questione complessa che ha generato e continua a generare ritardi nella consegna delle nuove vetture".