Auto: S&P, in 2021 ripresa, Cina in testa, Europa più lenta

Il mercato dell'auto si prepara inquesto 2021 alla ripresa. E' la visione di S&P che in un report stima un aumento delle vendite globali di veicoli leggeri tra l'8% e il 10% quest'anno a 83-85 milioni di unità. "Ora vediamo un rimbalzo globale più rapido di quanto avevamo previsto in precedenza perché le vendite nel 2020 hanno superato le nostre aspettative a causa della domanda repressa e delle misure di successo per stimolare la domanda nella seconda metà dell'anno", ha affermato Vittoria Ferraris, analista di S&P Global Ratings.

Il ritmo della ripresa è irregolare a livello regionale, "con Cina e Nord America in testa e l'Europa probabilmente in ritardo. Prevediamo che le vendite negli Stati Uniti cresceranno del 14% -16% quest'anno, quelle cinesi del 5 -9% e in Europa dovrebbero rimbalzare del 9-11% nel 2021, dopo un pesante crollo anno su anno del 21% lo scorso anno". La visibilità sulla crisi della carenza di semiconduttori "è ancora molto bassa e le speranze di una ripresa nella seconda metà di quest'anno si affievoliscono - sottolinea l'analista -. Tuttavia, l'impatto sui singoli produttori di auto varia notevolmente. I veicoli elettrici (compresi gli ibridi plug-in) aumenteranno nel 2021 fino a raggiungere il 6% -8% della quota di mercato globale, dopo aver raggiunto una quota del 4,4% nel 2020 e del 2,5% nel 2019. Il mercato europeo lo guiderà crescita".