Auto: Spagna progetta la sua prima fabbrica di batterie

Il governo spagnolo creerà un consorzio con la Seat, la Volkswagen e l'azienda di energia Iberdrola per costruire in Catalogna la prima fabbrica di batterie per auto elettriche del Paese. Lo ha annunciato oggi la ministra dell'Industria, Commercio e Turismo, Reyes Maroto. Secondo i media spagnoli, la fabbrica si costruirà a Martorell, vicino a Barcellona, dove già esiste un impianto della Seat, marca spagnola di proprietà del Gruppo Volkswagen. L'idea è "garantire che in Spagna esistano le infrastrutture, le strutture e i meccanismi necessari per produrre in modo indipendente e competitivo un veicolo elettrico completo", ha spiegato Maroto in un congresso settoriale del sindacato UGT. Per domani è previsto un visita del re di Spagna Felipe VI e del premier Pedro Sánchez all'impianto di Seat a Martorell, in occasione dei 70 anni dalla fondazione della marca automobilistica spagnola. Nessun esponente del governo regionale catalano sarà presente a ricevere il monarca.