Stellantis: nominato cda, Elkan presidente, Tavares Ceo

Entrano in vigore il nome Stellantis e la governance della società nata dalla fusione di Fca e Psa, che da domani sarà quotata a Parigi e a Milano. E' stato quindi nominato il consiglio di amministrazione, composto da due amministratori esecutivi - John Elkann presidente e Carlos Tavares chief executive officer - e da nove amministratori non esecutivi: Robert Peugeot (vice presidente), Henri de Castries (senior independent director, in qualità di Voorzitter ai sensi della legge olandese), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry e Kevin Scott.

Il consiglio di amministrazione di Stellantis - informa una nota della società - ha inoltre nominato un Audit Committee, un Remuneration Committee e un Governance Committee. L'Audit Committee è composta da Ann Godbehere (chairperson), Wan Ling Martello and Henri De Castries; il Remuneration Committee da Wan Ling Martello (chairperson), Andrea Agnelli, Henri De Castries, Fiona Cicconi and Robert Peugeo; il Governance and Sustainability Committee da Henri De Castries (chairperson), Andrea Agnelli, Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq and Kevin Scott.