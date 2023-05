Hyundai all' Advacend Clean Transportation con Xcient

Si chiama Xcient Fuel Cell il camion elettrico a celle a combustibile di classe 8, presentato da Hyundai in occasione dell'Advacend Clean Transportation Expo e commercializzato nel mercato statunitense dei veicoli commerciali.

"Crediamo fermamente - ha commentato Ken Ramirez, executive vice president e head of global commercial vehicle e hydrogen fuel cell business di Hyundai - che l'idrogeno sia una delle soluzioni più potenti e pragmatiche per realizzare la nostra vision, con la mobilità a zero emissioni come pilastro fondamentale per una società sostenibile. La nostra tecnologia a celle a combustibile a idrogeno è stata pioniera nel settore, con un'esperienza comprovata nel mondo reale di efficienza e durata".

Lanciato nel 2020, Xcient Fuel Cell è stato distribuito in cinque Paesi, tra cui Svizzera, Germania, Israele, Corea e Nuova Zelanda, e ha accumulato con successo oltre 4 milioni di km percorsi sulle strade. Il modello presentato all'evento è un camion 6x4 equipaggiato con due sistemi di celle a combustibile a idrogeno da 90 kW (per una potenza totale di 180 kW) e un motore elettrico da 350 kW. Il suo peso complessivo lordo è di massimo 82.000 libbre e offre un'autonomia di guida di oltre 450 km per singola carica e anche a pieno carico.

"Hyundai si occupa di idrogeno da oltre 20 anni - ha dichiarato Martin Zeilinger, executive vice president e head of Hyundai Motor's commercial vehicle development - e la nostra tecnologia avanzata a celle a combustibile è già in uso in diverse applicazioni, soprattutto nel settore dei veicoli commerciali, e dimostra le potenti prestazioni e l'affidabilità dell'idrogeno".