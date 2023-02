Ford Pro Electric Supervan alla Pikes Peak 2023

Ford sceglie come vetrina per le performance del suo concept Pro Electric Supervan il palcoscenico della Pikes Peak International Hill Climb del 2023, nella quale ci sarà il recordman Romain Dumas al volante, come riporta motorauthority.com. Il prototipo in questione è stato svelato al Goodwood Festival of Speed 2022 e vanta una potenza di circa 2000 CV che gli consente di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Inoltre, presenta una piattaforma modificata per le elevatissime prestazioni offerte dai 4 motori elettrici ed un corpo in materiali compositi per essere il più leggero possibile.

La celebre corsa in salita si terrà 25 giugno e Dumas potrebbe avvicinarsi al record di 7:57.148 ottenuto nel 2018 con la Volkswagen ID.R, altro bolide con alimentazione a batteria.