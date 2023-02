Citroen oli porta in Italia l'innovazione del brand

In concomitanza della convention, denominata "Controcorrente", del 14 febbraio, presso l'Allianz Cloud di Milano, Citroën oli è arrivata in Italia, in seguito al debutto internazionale, del 29 settembre, a Parigi.

Con questo concept, il brand mira a cambiare le regole del mercato realizzando una vettura sostenibile ed accessibile.

Infatti, la Citroën oli rappresenta un percorso verso una mobilità elettrica, ottimista e funzionale, che tende a massimizzare la longevità e la durata del veicolo, con l'obiettivo di ottenere la migliore valutazione del ciclo di vita. Inoltre, con questo progetto il marchio francese vuole assicurare prestazioni e autonomia di riferimento, grazie anche ad un peso, di circa 1.000 kg, e ad una batteria da 40 kWh che garantisce un'autonomia fino a 400 km, e si ricarica dal 20% all'80% in 23 minuti. La oli punta anche a massimizzare l'efficienza limitando la velocità massima a 110 km/h. Il concept in questione rappresenta il nuovo posizionamento del brand, attraverso una strategia ed una visione controcorrente rispetto alle tendenze attuali dell'industria automobilistica, come si evince anche dai materiali innovativi e non convenzionali, quali il cartone alveolare riciclato, utilizzato per i pannelli di cofano, tetto e pianale del bagagliaio.

"Citroen oli - ha affermato Laurent Barria, head of Citroën marketing & communication - rappresenta il nostro punto di partenza verso una mobilità elettrica ottimista e funzionale, che va incontro alle esigenze dei consumatori, sempre più sensibili ai problemi dell'inquinamento e alla ricerca di veicoli affidabili, sia dal punto di vista economico che ambientale. La nuova concept car ispirerà elementi di design e tecnologie che verranno impiegate nei futuri modelli della gamma".