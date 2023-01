Aiways U5: offre più spazio grazie al motore elettrico

L'Aiways U5 è un Suv che sfrutta il vantaggio dell'alimentazione elettrica per offrire più spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio.

Infatti, l'abitabilità è garantita dalla struttura della carrozzeria e dal design del pianale MAS.

A confronto con un veicolo a motore termico, un'auto elettrica a batteria, come il SUV in questione, necessita di meno componenti di trasmissione, il che si traduce nell'assenza del tunnel cardanico al centro della vettura.

Per sfruttare questi vantaggi però, è necessario che l'auto nasca esclusivamente come elettrica pura.

Nello specifico, l'Aiways U5 combina uno spazio per le ginocchia fino a 500 millimetri, nella parte posteriore, con un bagagliaio che può arrivare ad una capienza di 1.555 litri.

Inoltre, offre la possibilità di ospitare facilmente passeggini e carrozzine nel bagagliaio e qualunque tipo di seggiolino per bambini.

Alexander Klose, executive vice president overseas operations di Aiways, ha dichiarato: "La More Adaptable Structure (MAS), alla base non solo del Suv Aiways U5 ma anche del nuovo Suv coupé Aiways U6, è stata concepita fin dall'inizio per non scendere a compromessi. Ciò ha reso possibile la progettazione di ciascun componente guardando sia alla massima efficienza sia a una gestione dello spazio che fosse quanto più possibile ottimizzata".